Wie Männer denken und fühlen

Mittlerweile gibt es ja genügend Männer, die sich auf den Weg zur Vervollkommnung ihrer emotionalen Seite gemacht haben. Einige davon können den Frauen ganz gute Tipps geben, wie sie an die an die Gefühlsseiten ihrer Männer herankommen können. Dazu ist es jedoch wichtig, erst einmal zu begreifen, wie „Mann“ tickt.

Männer brauchen Anerkennung und Respekt dafür, was sie alles wissen und tun! So wundern sich viele Frauen oftmals darüber, was für eine innige Beziehung manche Männer zu ihren Autos haben. Da wird geputzt, gebastelt, getunt, repariert und poliert und eine Menge Freizeit in so ein Vehikel investiert. Die Wertschätzung, die ein Mann seinem Auto entgegenbringt, beruht oftmals darauf, was er alles tun musste, um es sich leisten zu können! Und ein tolles, gepflegtes und PS-starkes Gefährt bringt ihm auch noch den Respekt und die Bewunderung anderer ein. Auch wenn Frauen da etwas anders gestrickt sind – so schwer ist das Prinzip Mann doch gar nicht zu durchschauen! Und der Gedankensprung sei an dieser Stelle auch erlaubt: Was musste Ihr Mann, Partner, Freund eigentlich tun, um sich Sie leisten zu können?

Haben Sie sich nicht auch schon oft gewundert über gewisse Paare? Wo er ein netter, umgänglicher und sympathischer Mann ist und sie ein Ausbund an Zackigkeit, Arroganz und übler Laune? Vielleicht liegt hier des Rätsels Lösung, und sie hat es ihm nie einfach gemacht, sie zu bekommen. Und je schwerer sie es ihm machte, umso größer war für ihn der Reiz, die Beute doch noch zu erlegen. Eine Überlegung, die sich einige von uns mal wirklich in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen sollten. Zumindest dann, wenn Sie mal wieder überlegen, welchen roten Teppich Sie ihm noch ausrollen möchten, um ihn endlich in ihr Bett zu bekommen.