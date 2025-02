3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 17. Februar 2025 wunderschöne Frühlingsgefühle!

Für Sie wird die Woche besonders spannend und produktiv, lieber Steinbock! Der Montag war zwar noch etwas hektisch, doch haben alles besser meistern können, als Sie vielleicht glauben. Am Dienstag geht es richtig los! Der Mond im Skorpion weckt Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Entschlossenheit. Der Tag ist ideal, um Projekte in Angriff zu nehmen.

Ihre Produktivität lässt auch Mitte der Woche nicht nach. Gute Gespräche mit Kolleg*innen inspirieren Sie und Sie gehen Ihre Aufgaben mit Tatendrang an. Am Freitag blühen Sie endgültig auf. Es fällt Ihnen dank des Monds im Schützen leicht, Ihre To-do-Liste abzuarbeiten. Gleichzeitig haben Sie Lust auf Freizeitaktivitäten, die Ihnen Spaß machen. Was für ein schöner Wochenabschluss!

Tipp der Sterne: Vertrauen Sie Ihrer Intuition und bleiben Sie sich selbst treu. Das hilft Ihnen dabei, diese Woche erfolgreich Entscheidungen zu treffen. So können Ihnen auch die kleinen Störenfriede Merkur und Jupiter nichts anhaben.