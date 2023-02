Der Neumond im Zeichen Fische am 20. Februar 2023 ist nicht mehr weit entfernt und seine Vorzeichen werden die Sternzeichen bereits spüren, bevor es tatsächlich zu dieser Mondphase kommt. Doch an diesem Wochenende ist es zunächst der abnehmende Mond im Zeichen Wassermann, der für positive Stimmung sorgt – vor allem bei drei Sternzeichen. Ihnen geht dank der beschwingten Wassermann-Energien am 18. und 19. Februar 2023 alles leicht von der Hand.

Zwillinge machen Nägel mit Köpfen

Am Samstag sind Sie fit und gut drauf. Sollten Ihnen schon länger ein paar Ideen im Kopf herumspuken, dann ist jetzt die Zeit gekommen, sie wirklich auch in die Tat umzusetzen. Der Austausch mit anderen Menschen fällt Ihnen heute ebenfalls sehr leicht. Auch das bringt sie voran. Nur in Sachen Finanzen sollten Sie sich besser nicht zu spontanen Investitionen verleiten lassen.

Mit Leichtigkeit starten Sie auch in den Sonntag, lieber Zwilling. Sie wandeln förmlich auf Wolken und gleiten mit einer positiven Grundeinstellung durch den Tag. Der perfekte Ausklang für Ihr Wochenende sind ein paar Stunden an der frischen Luft. Füllen Sie Ihren Kopf mit anderen Eindrücken als nur den eigenen vier Wänden, das sorgt für die richtige Ausgangssituation für die neue Woche.

Löwen trauen sich neue Dinge

Für Sie, lieber Löwe, ist der Samstag der beste Tag der ganzen Woche. Ihnen bringt der abnehmende Mond im Zeichen Wassermann eine gehörige Portion Energie. Es kommt richtig Schwung in Ihr Leben! Jetzt ist der Zeitpunkt ideal, um sich mal an etwas heranzuwagen, was Sie bisher noch nie getan haben. Für alle Singles stehen an diesem Wochenende übrigens auch die Chancen sehr gut, einen besonders interessanten Menschen kennenzulernen. Wer weiß, vielleicht kann sich mehr ergeben.

Es wartet auf Sie einer dieser tollen Sonntage, der die genau richtige Mischung zwischen Entspannung und Produktivität ist. So sind Sie gut auf die neue Woche vorbereitet, ohne dass Stress aufkommt. Wenn Sie die gute Laune halten wollen, dann versuchen Sie es gerne auch mit ein bisschen Bewegung und suchen Sie gerade am Sonntagabend Kontakt zu Ihren Lieblingsmenschen.

Schützen sind hochmotiviert

Ihr Wochenende startet am Samstag schon sehr produktiv. Sie kommen gut mit allem voran und können mit frischer Energie schnell die To-dos von Ihrer Liste streichen. Damit ist der Nachmittag frei für alle die Dinge, die Ihnen Spaß machen. Eventuell wollten Sie schon lange mal ein bestimmtes Workout ausprobieren? Dann ist die Gelegenheit jetzt sehr günstig. Sie sind nicht nur fit, sondern auch motiviert. Der Abend lädt dann zum entspannten Verweilen ein. Nehmen Sie sich ruhig mal wieder ein bisschen Zeit für sich selbst.

Auch am Sonntag gibt Ihnen der Mond im Wassermann weiterhin Rückendeckung und hilft Ihnen dabei, sich optimal auf den Neumond am Montag, 20. Februar 2023, einzustellen. Der Tag wird lustig und ganz bestimmt nicht langweilig. Nutzen Sie ihn gerne, um sich zum Beispiel auf ein Neumond-Ritual vorzubereiten.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/Alexey Surgay