3 Sternzeichen haben dank der Mondpause ab 15. Juli 2023 das beste Wochenende!

Für Sie wirkt der Mond am Samstag gleich doppelt gut, lieber Zwilling. Zum einen, weil er sich mit Venus trifft und Ihnen fantastische Liebeschancen beschert. Aber dann, wenn der Mond von 14:37 bis 19:15 Uhr in die Pause geht, gibt er Ihnen das, was Sie jetzt wirklich gut gebrauchen können: eine Chance, sich ganz auf sich zu konzentrieren und sich auszuruhen. Dafür ist die Mondpause bestens geeignet. Am Samstagabend stehen die Sterne gut, um Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen.

Der Sonntag geht ebenso entspannt weiter. Lassen Sie sich unter der Obhut des Mondes im Zeichen Krebs Zeit, um in den Tag zu starten. Hängen Sie einfach mal ein bisschen Ihren Gedanken nach, vielleicht nehmen Sie sich sogar die Zeit, sie aufzuschreiben.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie das Wochenende, um sich auf den Neumond einzustimmen. Haben Sie ein neues Projekt, das Sie starten möchten? Dann ist jetzt die Chance dafür.