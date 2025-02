3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 17. Februar 2025 schon echte Frühlingsgefühle!

Lieber Skorpion, Sie erwartet ein toller Wochenstart! Mars gibt Ihnen enormen Antrieb. Sie verfolgen Ihre Ziele mit voller Konsequenz und werden dabei von niemandem abgelenkt. So werden Ihre Wünsche vielleicht schneller wahr, als Sie es erwartet haben. Am Dienstag steht der Mond in Ihrem Zeichen und sorgt dafür, dass Sie sich mit jemandem versöhnen, der Ihnen am Herzen liegt.

Mit dem Mittwoch kommt eine besonders energische Stimmung auf. Sie sind fit und fühlen sich bereit, Dinge neu zu strukturieren. Nutzen Sie den Tag, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Der Donnerstag zeigt sich dann von seiner besten Seite. Der Mond steht weiterhin in Ihrem Zeichen und Sie können einige Dinge zu Ihren Gunsten klären. Aber überfordern Sie sich nicht selbst, lieber Skorpion! Zum Ende der Woche haben Sie die besten Chancen, im Beruf mit Ihren Ideen zu überzeugen.

Tipp der Sterne für die Woche: Wägen Sie ab, was wirklich wichtig ist, und setzen Sie Prioritäten. Auch im ruhigen Tempo können Sie erfolgreich sein.