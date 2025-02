Diese 3 Sternzeichen erwartet ab dem 15.02.2025 ein Wochenende voller Glücksgefühle!

Sie fühlen sich wohl, lieber Schütze. Am Samstag kann Sie nichts und niemand aus der Ruhe bringen. Das Wochenende starten Sie gelassen und gemütlich. Das gefällt Ihnen gut! Am besten machen Sie sich heute einen Plan für alles, was Sie erledigen wollen. So verfallen Sie nicht in Stress und damit bleibt auch die gute Stimmung vom Morgen erhalten. Ist alles erledigt, haben Sie Lust auf ein Treffen mit Freund*innen. Obwohl Sie das gar nicht geplant hatten, tut Ihnen das richtig gut und Sie gehen mit bester Laune zu Bett.

Auch der nächste Tag bringt nur Gutes mit sich. Das liegt vor allem an dem Mond, der es sich im Sternzeichen Waage gemütlich gemacht hat und Sie verwöhnt. Sie fokussieren sich auf sich selbst und verbringen Ihre Zeit mit den Dingen, die Ihnen Spaß machen. Mit der Natur fühlen Sie sich heute sehr verbunden, also raus an die frische Luft! Das stimmt Sie kreativ, was Ihnen bei kleinen Projekten und der Planung für die Zukunft hilft. Gehen Sie es an!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Etwas nervt Sie gerade? Drehen Sie die Musik laut auf und lassen Sie Ihre Emotionen raus. Das befreit!