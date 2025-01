Ab dem 25. Januar 2025 erleben drei Sternzeichen ein Wochenende der besonderen Art!

Am Samstag steht der Mond im Zeichen Schütze und das tut Ihnen richtig gut, lieber Stier! Denn das weckt Kräfte in Ihnen, von denen Sie gar nicht wussten, dass Sie sie haben. Heute sind Sie stark und könnten Bäume ausreißen. Alles, was Sie anpacken, klappt gut. Nutzen Sie diesen Tag also, um Sport zu treiben, zu Hause Dinge zu erledigen oder eine Aufgabe hinter sich zu bringen, an die Sie sich lange nicht getraut haben.

Der Sonntag hingegen startet bei Ihnen ganz entspannt. Und so darf es an einem freien Tag ja auch sein! Was heute besonders schön ist, ist die Verbindung zu Ihrem Herzensmenschen. Sie fühlen sich geborgen, geliebt und so verstanden, wie lange nicht mehr. Genießen Sie die Zweisamkeit.

Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Sie am Samstag sportlich aktiv sind, vergessen Sie das Aufwärmen nicht. Ihr Körper wird Ihnen danken!