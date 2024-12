Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Krebs

Normalerweise bevorzugen Sie es, lieber Krebs, sich in der besinnlichen Wintersaison gemütlich einzukuscheln. Doch die Sterne lassen Sie dieses Jahr Ihre Zurückhaltung ablegen. Der Zwillinge-Vollmond erweckt in Ihnen den Wunsch, beruflich neue Höhen zu erreichen und sich mehr zuzutrauen, als Sie es bisher gewagt haben. Er schenkt Ihnen das Selbstbewusstsein, sich bei Ihren Vorgesetzten hervorzuheben und klar zu kommunizieren, was Sie erreichen wollen. Mit der Unterstützung von Merkur und Venus sind Ihre Chancen besonders günstig, Ihre Pläne erfolgreich umzusetzen – auch in Beziehungen bringen die Sterne positive Impulse, vorausgesetzt, Sie wissen, wer Sie 2025 begleiten soll.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich erschaffe, was ich in mein Leben ziehe.“