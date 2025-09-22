Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Fische: Sie zeigen Ihre Stärken

Der Herbstbeginn könnte tatsächlich ein wenig schöner sein, lieber Fisch. Es kann passieren, dass Sie sich von den vielen Veränderungen und kosmischen Einflüssen der letzten Tage leicht überfordert fühlen und daher nicht ganz wissen, wo Ihnen der Kopf steht. Zum Glück sind Sie eine Expert*in darin, sich in Achtsamkeit zu üben, und sind daher spätestens im Oktober wieder auf der Spur. Jetzt steht einer wundervollen Herbstsaison nichts mehr im Wege, und am 22. Oktober bekommen Sie auf Ihrer Reise sogar einen ganz besonderen Begleiter. Ihr Herrscherplanet Neptun tritt in Ihr Zeichen und eröffnet Ihnen einen fantastischen Zugang zu Ihrer Fantasie und Ihren Träumen. Ihre Intuition und Sensibilität werden dadurch spürbar verstärkt. Seien Sie nur vorsichtig, dass Sie sich nicht auch die Emotionen Ihrer Mitmenschen zu eigen machen und dass Sie bei sich bleiben. Sonst kann es schnell sein, dass Sie von einer kräftigen Gefühlswelle überschüttet werden. Zum Glück haben Sie tolle Freund*innen, die Ihnen gerne Ihre Sorgen abnehmen, wenn Sie sie teilen.

Ihr Glückstag im Herbst:

10. Dezember 2025: Noch besser gefällt Ihnen der Besuch von Ihrem Herrscher Neptun, wenn dieser am 10. Dezember wieder direktläufig wird. Das ist Ihre Garantie für eine traumhafte Weihnachtszeit, in der Sie sich langsam aber sicher auf den Winterzauber vorbereiten können.