Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier

Lieber Stier, Sie verfallen manchmal in Bequemlichkeit und sind im alltäglichen Trott gefangen. Aber Sie dürfen sicher sein, dass sich das im Merkur-Jahr 2026 ändern wird. Sie werden aus Ihrer gewohnten Routine gerissen und finden schnell Gefallen an diesen neuen Anforderungen. Wichtig ist, vor allem im März, dass Sie sich nicht von der Angst vor ungeplanten Ausgaben bremsen lassen, auch nicht von den Bedenken, dass Sie den Anschluss im Job verlieren könnten, die im Jahr des zielstrebigen, konsequenten Merkurs aufkommen könnten. Sie dürfen tun, wovon Sie immer schon geträumt haben. Die besten Zeiten für neue Geschäftsmodelle sind der Mai, Juni und September. Im Oktober kann es mal ziemlich hektisch werden, weil man Ihnen wichtige Aufgaben überträgt. Aber Sie beweisen wieder einmal, wie gelassen, souverän und erfolgreich Sie damit umgehen. Und im Dezember schenkt Ihnen Mars viel Mut, um mit Begeisterung und Entschlossenheit den neuen Job anzupacken, den Sie auch bekommen werden. Er bringt Ihnen das Ansehen, die Anerkennung, das Geld, das Sie mit Ihrer enormen Leistung mehr als verdient haben.