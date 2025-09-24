Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Sie können sich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, lieber Stier, und Sie verstehen es, aus allem das Bestmögliche zu machen. Stress und Veränderungen mögen Sie eher nicht so gerne. Im Merkur-Jahr allerdings kann es gut sein, dass auch Sie Ihre flexible Seite ein bisschen einsetzen müssen. Aber es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein, denn Jupiter könnte bis Mitte des Jahres interessante Veränderungen für Sie bringen. Ergreifen Sie Ihre Chance, denn in 2026 ist für Sie Fortschritt statt Rückschritt vorhergesehen.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Stier: Ihre Glückstage
10. Februar 2026: Eine Begegnung fasziniert Sie.
19. Mai 2026: Sie spüren, wie viel Kraft und Mut Sie haben.
10. September 2026: Sie gewinnen mit Ihrem atemberaubenden Charme.
Jahreshoroskop 2026 Stier: Die Liebessterne
Das Merkur-Jahr lässt Sie aufleben. Es sieht nach einer sinnlichen und prickelnden Zeit aus. Liierte Stiere genießen die Aufmerksamkeit ihres Lieblings, vor allem im April, wenn Venus in Ihrem Zeichen steht. Der Liebesplanet deutet auch an, dass Sie sich zu Hause wohlfühlen, und Jupiter sorgt dafür, dass es nicht langweilig wird. Diese Mischung aus Sicherheit und Lockerheit kann für Sie als sinnlicher Stier genau das Richtige sein. Sie sind Single? Dann liefern Venus und Mars im Juni scharenweise Verehrer*innen, die sich in Ihrer Nähe einfach wohlfühlen. Gut möglich, dass Sie sich zwischen zwei Menschen entscheiden müssen und es Ihnen schwerfällt. Aber keine Sorge, Sie fühlen ganz schnell, wer in Zukunft Platz in Ihrem Herzen haben wird.
Jahreshoroskop 2026 für den Stier: Beruf und Geld
Lieber Stier, Sie verfallen manchmal in Bequemlichkeit und sind im alltäglichen Trott gefangen. Aber Sie dürfen sicher sein, dass sich das im Merkur-Jahr 2026 ändern wird. Sie werden aus Ihrer gewohnten Routine gerissen und finden schnell Gefallen an diesen neuen Anforderungen. Wichtig ist, vor allem im März, dass Sie sich nicht von der Angst vor ungeplanten Ausgaben bremsen lassen, auch nicht von den Bedenken, dass Sie den Anschluss im Job verlieren könnten, die im Jahr des zielstrebigen, konsequenten Merkurs aufkommen könnten. Sie dürfen tun, wovon Sie immer schon geträumt haben. Die besten Zeiten für neue Geschäftsmodelle sind der Mai, Juni und September. Im Oktober kann es mal ziemlich hektisch werden, weil man Ihnen wichtige Aufgaben überträgt. Aber Sie beweisen wieder einmal, wie gelassen, souverän und erfolgreich Sie damit umgehen. Und im Dezember schenkt Ihnen Mars viel Mut, um mit Begeisterung und Entschlossenheit den neuen Job anzupacken, den Sie auch bekommen werden. Er bringt Ihnen das Ansehen, die Anerkennung, das Geld, das Sie mit Ihrer enormen Leistung mehr als verdient haben.
Der Stier und die Gesundheit für das Jahr 2026
Auch wenn Sie es oft sehr gemütlich angehen, heißt das nicht, dass Sie keinen Sport oder Bewegung möchten. Aber Sie brauchen kein Fitnesscenter, wo man sich mit schweren Gewichten den Schweiß aus den Poren sportelt. Sie lieben es viel mehr, in der Natur Kraft zu tanken. Eine lange Wanderung oder Schwimmen im Meer gibt Ihnen mehr Power als alles andere. Da Sie ein Genießer sind, fällt es Ihnen manchmal schwer, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Im Merkur-Jahr allerdings gelingt es Ihnen, Ihre Gesundheit zu priorisieren, was sich ganz schnell in Ihrem allgemeinen Wohlbefinden positiv bemerkbar macht. Im April und Mai fühlen Sie sich blendend. Und wenn im Oktober Pluto ein paar Zicken macht und Ihr Nacken sich verspannt, dann ist im Dezember mit ein paar Massageterminen alles wieder im Lot.
