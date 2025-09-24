Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs

Lieber Krebs, sollten Sie immer wieder mal Beschwerden haben, dann wird 2026 ein Jahr der Heilung. Sie brauchen nicht unbedingt große Dinge unternehmen. Es genügt, wenn Sie etwas gesundheitsbewusster als die letzten Monate leben, sich sportlich betätigen und auf eine ausgewogene Ernährung achten. Schon im Februar und März geht es deutlich aufwärts. Sie fühlen sich dank Mars fit und aktiv. Nur Saturn könnte immer wieder mal dazwischenfunken und Ihre Gelenke ein wenig in Anspruch nehmen, aber auch das bekommen Sie schnell wieder in den Griff. Sollten Sie sich ein Laster wie z. B. das Rauchen oder etwas anderes abgewöhnen wollen, dann unterstützt Sie Jupiter in Ihrem Vorhaben. Die zweite starke Phase folgt dann im August und September. Das dürfte sogar Ihre beste Zeit des Jahres 2026 werden.