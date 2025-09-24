Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Planet Jupiter steht bis Mitte des Jahres in Ihrem Zeichen. Sie haben das Gefühl, die Welt aus den Angeln heben zu können, lieber Krebs. Die Sterne nehmen Ihnen auch die Angst, nicht zu genügen, immer nur funktionieren zu müssen. Sie haben die Chance, viele neue Dinge in Angriff zu nehmen, die Sie schon lange im Hinterkopf haben. Es besteht sogar die Möglichkeit, sich mit einer neuen Idee selbstständig zu machen. In der Liebe haben Sie ebenfalls tolle Chancen, vor allem in den Herbstmonaten.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Krebs: Ihre Glückstage
2. Januar 2026: Sie haben das gewisse Etwas.
13. April 2026: Sie spüren, wie viel Liebe man Ihnen entgegenbringt.
21. Juni 2026: Im Job zollt man Ihnen großen Respekt.
Jahreshoroskop 2026 Krebs: Die Liebessterne
Lieber Krebs, in Ihren Adern fließt Romantik. Eine Eigenschaft, die auch Ihrer Umgebung nicht verborgen bleibt. Meist liegt es an Ihnen selbst, den ersten Schritt in Richtung siebten Himmel zu machen. Venus hält sich im März und Mai ein wenig zurück. Aber im April, Juni und September sieht es wieder deutlich rosiger aus. Da zieht die Liebe schneller in Ihr Herz ein als gedacht. Wenn Sie in einer Beziehung stecken und immer noch alte Probleme im Raum stehen, ist der Januar und Mitte Juli ein guter Zeitpunkt, um reinen Tisch zu machen. Auch im Oktober bietet Venus die Chance, Ihrer Liebe einen neuen Anstrich zu verpassen, und es darf ruhig ein bisschen Glitzer dabei sein.
Jahreshoroskop 2026 für den Krebs: Beruf und Geld
Auch wenn Sie gleich zu Beginn des Jahres ein bisschen Gegenwind spüren, schmeißt Sie das nicht aus der Bahn. Im Gegenteil, Ihr Ehrgeiz wird sogar angestachelt und reißt Sie ein bisschen aus Ihrer gewohnten Routine. Im Februar und März ist Ihre Intuition sehr stark ausgeprägt. Die kleinste Chance, die sich in dieser Zeit auftut, sollten Sie blitzschnell nutzen. Mit viel Weitblick und Besonnenheit kommen Sie im Juni mit einer sehr schwierigen Aufgabe sehr schnell voran. Lob und Anerkennung sind Ihnen sicher. Im Herbst widmen Sie sich einem Herzensprojekt, und Sie sind ganz bei der Sache. Sie planen, analysieren und arbeiten daran, diesen Traum, den Sie schon so oft zurückgestellt haben, zu realisieren.
Der Krebs und die Gesundheit für das Jahr 2026
Lieber Krebs, sollten Sie immer wieder mal Beschwerden haben, dann wird 2026 ein Jahr der Heilung. Sie brauchen nicht unbedingt große Dinge unternehmen. Es genügt, wenn Sie etwas gesundheitsbewusster als die letzten Monate leben, sich sportlich betätigen und auf eine ausgewogene Ernährung achten. Schon im Februar und März geht es deutlich aufwärts. Sie fühlen sich dank Mars fit und aktiv. Nur Saturn könnte immer wieder mal dazwischenfunken und Ihre Gelenke ein wenig in Anspruch nehmen, aber auch das bekommen Sie schnell wieder in den Griff. Sollten Sie sich ein Laster wie z. B. das Rauchen oder etwas anderes abgewöhnen wollen, dann unterstützt Sie Jupiter in Ihrem Vorhaben. Die zweite starke Phase folgt dann im August und September. Das dürfte sogar Ihre beste Zeit des Jahres 2026 werden.
