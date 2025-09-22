präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Steinbock: Sie gehen neue Wege

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion
Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Steinbock?

11 / 13
Sternzeichen Steinbock in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Vor Ihnen liegt ein vielversprechender und harmonischer Herbst, lieber Steinbock! Sie spüren die Nähe Ihrer Liebsten jetzt ganz besonders und haben vor allem in der Waage-Saison die beste Gelegenheit, Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen und neue Harmonie zu schaffen. Nutzen Sie diese Zeit für kleine Aufmerksamkeiten und liebevolle Gesten. Ihr Herzensmensch wird sich sehr darüber freuen! Investieren Sie zum Herbstbeginn auch möglichst viel Zeit in Familienangelegenheiten und Freundschaften. Das tut Ihnen gut. Beruflich läuft es ebenfalls rund. Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Engagement werden gesehen und geschätzt. Die aufregenden Energien der Schütze-Saison ab dem 22.11.2025 verleihen Ihnen den Mut, neue Lösungen auszuprobieren und vielleicht ungewohnte Wege zu gehen. Das verschafft Ihnen Anerkennung und öffnet Ihnen so manche Tür. Gesundheitlich gelten dieselben Regeln wie immer: Passen Sie auf sich auf, hören Sie auf Ihren Körper, und dann geht alles gut. Insgesamt warten tolle Herbstwochen auf Sie, in denen Sie dieses Jahr und Ihr aktuelles Lebensjahr gebührend verabschieden können!

Ihr Glückstag im Herbst:

28. November 2025: Heute wird Saturn, Ihr Herrscherplanet, wieder direktläufig. Das werden Sie sofort zu spüren bekommen, denn Sie können Ihre Ziele jetzt klarer und effizienter verfolgen. Wie schön!

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Schütze: Monate voller Glück!
Weiter
Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Wassermann: Ihre Arbeit zahlt sich aus
Seite
NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Ein Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund - Foto: New Africa / AdobeStock
So stehen die Sterne im Herbst 2025
Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Ihr Sternzeichen in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025?

Wolkentreppe - Foto: Collage mit Astrowoche.de und Abdel / AdobeStock
Thema der Woche
Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Die Sterne führen Sie in eine glückliche Zukunft!

Entdecken Sie, wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken!

Sternzeichen Kreis in einem Türkis mit Sonne in der Mitte und den Sternzeichen samt ihrer Namen und Zeiten ihrer Saison - Foto: starblue / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 22.09.2025 über glückliche Fügungen freuen!

In der Woche ab dem 22. September 2025 warten auf diese 3 Sternzeichen Anerkennung, Erfolg und positive Veränderungen.

Lotto-Scheine auf einem Holztisch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagskuchen mit Happy Birthday-Deko vor einem schlichten Hintergrund - Foto: Pixel-Shot / AdobeStock
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 ihren Geburtstag feiern.