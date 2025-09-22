Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Steinbock: Sie gehen neue Wege

Vor Ihnen liegt ein vielversprechender und harmonischer Herbst, lieber Steinbock! Sie spüren die Nähe Ihrer Liebsten jetzt ganz besonders und haben vor allem in der Waage-Saison die beste Gelegenheit, Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu vertiefen und neue Harmonie zu schaffen. Nutzen Sie diese Zeit für kleine Aufmerksamkeiten und liebevolle Gesten. Ihr Herzensmensch wird sich sehr darüber freuen! Investieren Sie zum Herbstbeginn auch möglichst viel Zeit in Familienangelegenheiten und Freundschaften. Das tut Ihnen gut. Beruflich läuft es ebenfalls rund. Ihre Zuverlässigkeit und Ihr Engagement werden gesehen und geschätzt. Die aufregenden Energien der Schütze-Saison ab dem 22.11.2025 verleihen Ihnen den Mut, neue Lösungen auszuprobieren und vielleicht ungewohnte Wege zu gehen. Das verschafft Ihnen Anerkennung und öffnet Ihnen so manche Tür. Gesundheitlich gelten dieselben Regeln wie immer: Passen Sie auf sich auf, hören Sie auf Ihren Körper, und dann geht alles gut. Insgesamt warten tolle Herbstwochen auf Sie, in denen Sie dieses Jahr und Ihr aktuelles Lebensjahr gebührend verabschieden können!

Ihr Glückstag im Herbst:

28. November 2025: Heute wird Saturn, Ihr Herrscherplanet, wieder direktläufig. Das werden Sie sofort zu spüren bekommen, denn Sie können Ihre Ziele jetzt klarer und effizienter verfolgen. Wie schön!