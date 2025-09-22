Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Wassermann: Ihre Arbeit zahlt sich aus

In diesem Herbst kann sich so einiges für Sie verändern, lieber Wassermann. Die Sterne verraten, dass Sie sich ab Mitte Oktober auf interessante Begegnungen einstellen können, die Ihr berufliches und privates Leben jetzt auf verschiedenste Art bereichern werden. Halten Sie die Augen offen und lassen Sie keine Chance ungenutzt. Außerdem bekommen Sie jetzt zu spüren, wie fleißig Sie in diesem Jahr gewesen sind. Ihre harte Arbeit zahlt sich aus, und so können Sie sich mit gutem Gewissen auch ein paar erholsame Wochenenden gönnen, an denen Sie einfach mal nichts tun. Ihre Geheimwaffe, um ohne gesundheitliche Probleme durch die diesjährige Herbstsaison zu kommen, ist Yoga. Die perfekte Mischung aus Bewegung, Atmung und Meditation hilft Ihnen dabei, Kraft zu tanken. Auch wenn Sie im ersten Moment denken, dass das nichts für Sie ist, sollten Sie es einfach mal ausprobieren. Schließlich ist ein Wassermann prädestiniert, sich auf Neues einzulassen und seinen Horizont zu erweitern!

Ihr Glückstag im Herbst:

14. Oktober 2025: Mitte Oktober wird Zwergplanet Pluto wieder direktläufig. Das ermöglicht es uns, karmische Energien wieder zu spüren und öffnet unseren Sinn für spirituelle und seelische Themen. Da Pluto seit einiger Zeit und noch für viele weitere Jahre in Ihrem Zeichen steht, freut Sie diese Nachricht ganz besonders!