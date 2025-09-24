Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Mit Merkur, der Ihr Herrscherplanet ist, sind Sie im Jahr 2026 das Glückskind schlechthin, lieber Zwilling. Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht übermütig werden und abheben. Denn jeder hebt Sie in den Himmel, Sie sind einfach genial. Sie verbreiten gute Stimmung, und mit Ihrem Charme und Witz zaubern Sie vielen ein Lächeln ins Gesicht. Im Job werden Sie Mitte des Jahres bei einer Beförderung garantiert bevorzugt. Ende des Jahres dürfen Sie sich auf Zweisamkeit in der Liebe und auf mehr Geld auf Ihrem Konto freuen.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge: Ihre Glückstage
15. April 2026: Sie sind erfüllt von innerem Frieden.
17. Mai 2026: Ihre fröhliche Ausstrahlung zieht die Menschen an.
24. November 2026: Im Bereich Finanzen ergibt sich eine Chance.
Jahreshoroskop 2026 Zwillinge: Die Liebessterne
Lieber Zwilling, Sie sind ein Meister im Flirten und das tun Sie auch ausgiebig im Merkur-Jahr. Schließlich ist Merkur Ihr Planet, und Sie sind hier absolut in Ihrem Element. Der Kommunikationsplanet bringt eine herrliche Atmosphäre, die Sie so locker und leicht macht. Unbeschwert gehen Sie auf andere Menschen zu. Was zunächst noch unverbindlich aussieht, kann schnell eine verdammt ernste Sache werden. Aber erst im Sommer ist Ihr Herz reif für eine feste Bindung. Jupiter gibt ab Juli freie Fahrt für ein neues Leben in Sachen Liebe. Paare finden endlich mal wieder Zeit, um Pläne für die Zukunft zu schmieden. Und diese Pläne lassen sich schneller als erwartet umsetzen.
Jahreshoroskop 2026 für den Zwilling: Beruf und Geld
Das Merkur-Jahr hat Großes mit Ihnen vor. Vor allem der Februar läuft perfekt: Erfolge, viel Anerkennung, Respekt und tolle Leistungen bei nicht so ganz einfachen Herausforderungen im Job. Ihre besten Zeiten, die Ihnen viel Geld einbringen werden, sind Mitte Mai und der Monat August. Sie haben 2026 einfach Glück, Ideen verwandeln sich in Gold, ohne viel Arbeit. Im Herbst verlässt Sie dann mal kurz die Lust an der Arbeit. Sie sind müde, ausgepowert und vielleicht fühlen Sie sich auch zu wenig anerkannt. Aber keine Sorge, schon im November überzeugen Sie wieder mit der perfekten Lösung für eine bestimmte Aufgabe.
Der Zwilling und die Gesundheit für das Jahr 2026
Liebe Zwillinge, Ihre Gesundheit kann sich im Merkur-Jahr 2026 sehen lassen. Sie fühlen sich blendend und haben Power für zwei. Wenn sich die ersten Frühlingsblumen blicken lassen, sollten Sie mit einem leichten Sportprogramm im Freien starten. Auch einem Wellnesscenter sollten Sie mal einen Besuch abstatten, denn Massagen und Saunagänge zeigen dank Mars vor allem im Mai große Wirkung. Sie erholen sich schnell und zehren noch lange von dieser kurzen Auszeit.
Im Juni und August sollten Sie sich nicht zu viel zumuten, da Ihr Körper sonst Alarmsignale in Form von Verspannungen oder Kopfschmerzen sendet. Aber Sie schlagen dem Ganzen rechtzeitig ein Schnippchen, denn Jupiter sorgt dafür, dass Sie sich schnell wieder entspannen können und zu Ihrer alten Form zurückfinden. Aus astrologischer Sicht gehört die Lunge zu Ihren Schwachstellen, deshalb sind Atemübungen und viel Bewegung an frischer Luft das beste Vorbeugungsprogramm. Die besten Monate dafür sind der Oktober und November, wenn Mars günstig steht.
