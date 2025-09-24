Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge

Liebe Zwillinge, Ihre Gesundheit kann sich im Merkur-Jahr 2026 sehen lassen. Sie fühlen sich blendend und haben Power für zwei. Wenn sich die ersten Frühlingsblumen blicken lassen, sollten Sie mit einem leichten Sportprogramm im Freien starten. Auch einem Wellnesscenter sollten Sie mal einen Besuch abstatten, denn Massagen und Saunagänge zeigen dank Mars vor allem im Mai große Wirkung. Sie erholen sich schnell und zehren noch lange von dieser kurzen Auszeit.

Im Juni und August sollten Sie sich nicht zu viel zumuten, da Ihr Körper sonst Alarmsignale in Form von Verspannungen oder Kopfschmerzen sendet. Aber Sie schlagen dem Ganzen rechtzeitig ein Schnippchen, denn Jupiter sorgt dafür, dass Sie sich schnell wieder entspannen können und zu Ihrer alten Form zurückfinden. Aus astrologischer Sicht gehört die Lunge zu Ihren Schwachstellen, deshalb sind Atemübungen und viel Bewegung an frischer Luft das beste Vorbeugungsprogramm. Die besten Monate dafür sind der Oktober und November, wenn Mars günstig steht.