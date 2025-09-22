präsentiert von WUNDERWEIB.de
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau: Die innere Balance im Fokus

Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, liebe Jungfrau?

Sternzeichen Jungfrau in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
Im Gegensatz zu anderen Zeichen können Sie in diesem Herbst auf nicht allzu viele positive Sternenenergien vertrauen, liebe Jungfrau. Doch das macht nichts, denn Sie sind mehr als fähig dazu, Ihr Glück einfach selbst in die Hand zu nehmen. Versuchen Sie dabei nur, Ihr Umfeld nicht mit Ihren Planungen zu überrollen. Nutzen Sie diesen Herbst doch einfach mal als Gelegenheit, um sich in Geduld zu üben. Vielleicht ist es sogar der perfekte Moment, um eine Meditationsroutine aufzubauen. Auch wenn Sie nicht das spirituellste unter den Sternzeichen sind, könnten Sie die besonderen Kräfte der goldenen Jahreszeit nutzen, um Ihre innere Mitte zu finden. Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken und es beugt außerdem Konflikten vor, die durch Merkurs Rückläufigkeit im November entstehen könnten. Probieren Sie es gerne aus, liebe Jungfrau, und überraschen Sie sich in diesem Herbst einfach mal selbst!

Ihr Glückstag im Herbst:

29. November 2025: Merkur wird wieder direktläufig. Da der Kommunikationsplanet der Herrscher Ihres Zeichens ist, spüren Sie diese positive Entwicklung ganz besonders. Ein Tag zum Feiern, denn jetzt beginnt für Sie die wahrscheinlich schönste Herbstzeit!

