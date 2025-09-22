Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion: Sie werden beflügelt!

In diesem Herbst spielt sich so einiges in Ihrem Zeichen ab, lieber Skorpion, und das bekommen Sie natürlich auch zu spüren. Am ersten Herbsttag, dem 22.09.2025, bekommen Sie direkt das erste Mal Besuch. Mars zieht nämlich in Ihr Zeichen und versorgt Sie direkt mit einer großen Portion herbstlicher Energie! Weiter geht es am 6. Oktober, denn dann ist es Merkur, der seine Reise durch Ihr Zeichen beginnt und Sie mit kreativen Geistesblitzen und Kommunikationstalent versorgt. Am 23.10. wird es dann besonders spannend, denn es beginnt Ihre Saison und damit wahrscheinlich Ihre Lieblingszeit des ganzen Jahres. Jetzt starten Sie gut gelaunt und voller Energie in Ihr neues Lebensjahr. In Liebesdingen wird es ab dem 06.11. besonders vielversprechend, denn Venus tritt in Ihr Zeichen und beschert Ihnen das eine oder andere romantische Highlight. Und als wäre all dieses Sternenglück noch nicht schön genug, findet dann am 20. November noch ein Neumond im Skorpion statt, der Ihnen dabei hilft, Ängste loszulassen und voller Klarheit nach vorne zu blicken. Was für ein Herbst!

Ihr Glückstag im Herbst:

14. Oktober 2025: Ein weiteres Datum, das Sie sich unbedingt notieren sollten, ist der 14.10.25. Pluto, Ihr Herrscherplanet, wird nach fast einem halben Jahr direktläufig und versorgt Sie mit gewohnter Energie. Nun können Sie sich endlich wieder mit den wichtigen Lebensfragen befassen und Ihr Herz kennt die Antworten darauf.