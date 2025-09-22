präsentiert von WUNDERWEIB.de
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Widder: Neue Liebe und frische Ideen

Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Widder?

Als vergebener Widder fühlen Sie sich im Herbst Ihren Liebsten ganz besonders nah. Es gelingt Ihnen, sich voll und ganz der Liebe hinzugeben und Ihrem Schatz Ihr Vertrauen zu schenken. Selbst Beziehungen, in denen Eifersucht vielleicht eine Rolle gespielt hat, erleben einen harmonischen Herbst unter dieser wohltuenden Waage-Sonne. Singles haben jetzt tolle Chancen, einem ganz besonderen Menschen zu begegnen. Eine schöne Zeit wird es auf jeden Fall und eventuell auch noch ein bisschen mehr ...

Beruflich haben Sie jetzt vor allem tolle Möglichkeiten, weil die Herbstenergien Ihre Kreativität so beflügeln. Ihnen fallen tolle Lösungsansätze ein und dadurch können Sie Ihre Führungskräfte so richtig beeindrucken. Da ist es richtig und wichtig, dass auch Ihre Gesundheit mitspielt. Nur im November sollten Sie ein bisschen auf sich achten und Überanstrengung vermeiden. Sonst könnten sich Ihre Gelenke bemerkbar machen. Im Dezember ist der perfekte Moment, um sich so viel Zeit für Wellness zu nehmen, wie möglich. Das tut Ihnen so richtig gut.

Ihr Glückstag im Herbst:

7. Oktober 2025: An diesem Dienstag findet ein Vollmond in Ihrem Zeichen statt, lieber Widder. Es wird ein ganz besonderer Tag, an dem Sie sich wie der*die Auserwählte fühlen. Als hätte das Universum nur Augen für Sie und als wäre der Mond Ihr persönlicher Glücksbringer!

NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Ein Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund - Foto: New Africa / AdobeStock
So stehen die Sterne im Herbst 2025
Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Ihr Sternzeichen in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025?

Wolkentreppe - Foto: Collage mit Astrowoche.de und Abdel / AdobeStock
Thema der Woche
Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Die Sterne führen Sie in eine glückliche Zukunft!

Entdecken Sie, wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken!

Sternzeichen Kreis in einem Türkis mit Sonne in der Mitte und den Sternzeichen samt ihrer Namen und Zeiten ihrer Saison - Foto: starblue / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 22.09.2025 über glückliche Fügungen freuen!

In der Woche ab dem 22. September 2025 warten auf diese 3 Sternzeichen Anerkennung, Erfolg und positive Veränderungen.

Lotto-Scheine auf einem Holztisch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagskuchen mit Happy Birthday-Deko vor einem schlichten Hintergrund - Foto: Pixel-Shot / AdobeStock
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 ihren Geburtstag feiern.