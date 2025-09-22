Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Widder: Neue Liebe und frische Ideen

Als vergebener Widder fühlen Sie sich im Herbst Ihren Liebsten ganz besonders nah. Es gelingt Ihnen, sich voll und ganz der Liebe hinzugeben und Ihrem Schatz Ihr Vertrauen zu schenken. Selbst Beziehungen, in denen Eifersucht vielleicht eine Rolle gespielt hat, erleben einen harmonischen Herbst unter dieser wohltuenden Waage-Sonne. Singles haben jetzt tolle Chancen, einem ganz besonderen Menschen zu begegnen. Eine schöne Zeit wird es auf jeden Fall und eventuell auch noch ein bisschen mehr ...

Beruflich haben Sie jetzt vor allem tolle Möglichkeiten, weil die Herbstenergien Ihre Kreativität so beflügeln. Ihnen fallen tolle Lösungsansätze ein und dadurch können Sie Ihre Führungskräfte so richtig beeindrucken. Da ist es richtig und wichtig, dass auch Ihre Gesundheit mitspielt. Nur im November sollten Sie ein bisschen auf sich achten und Überanstrengung vermeiden. Sonst könnten sich Ihre Gelenke bemerkbar machen. Im Dezember ist der perfekte Moment, um sich so viel Zeit für Wellness zu nehmen, wie möglich. Das tut Ihnen so richtig gut.

Ihr Glückstag im Herbst:

7. Oktober 2025: An diesem Dienstag findet ein Vollmond in Ihrem Zeichen statt, lieber Widder. Es wird ein ganz besonderer Tag, an dem Sie sich wie der*die Auserwählte fühlen. Als hätte das Universum nur Augen für Sie und als wäre der Mond Ihr persönlicher Glücksbringer!