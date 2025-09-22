Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Stier: Fokus auf Zukunftspläne

Sie sind ein*e Meister*in darin, das Hier und Jetzt zu genießen, doch in diesem Herbst liegt Ihr Fokus auf der Zukunft. Sie fühlen sich sicher und wohl in Ihrer Beziehung und sind deshalb auch dazu bereit, gemeinsame Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Läuten eventuell sogar bald die Hochzeitsglocken? In Singles könnte diese Herbstzufriedenheit zweierlei Gefühle auslösen. Entweder Sie sind so glücklich mit sich selbst, dass Sie sich jetzt nur auf Ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren, oder Sie stellen fest, dass Sie bereit dafür sind, jemanden in Ihr Leben zu lassen. Senden Sie Ihre Gedanken in den Himmel, damit die Sterne wissen, was zu tun ist. Vor allem am 8. November werden Sie erhört, denn Uranus tritt in Ihr Zeichen und möchte für Veränderung sorgen. Das könnte ein richtig ereignisreicher Herbst werden, in dem Stiere einen Schritt aus der Komfortzone wagen.

Ihr Glückstag im Herbst:

5. November 2025: Kurz bevor Uranus Sie in Ihrem Zeichen besucht, stehen Sie schon einmal im Fokus. Der November-Vollmond findet ebenfalls im Stier statt und verleiht Ihnen daher auch besonders viel Energie. Nehmen Sie Ihren Mut zusammen und treffen Sie heute eine wichtige Entscheidung.