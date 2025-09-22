präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Stier: Fokus auf Zukunftspläne

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion
Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Stier?

3 / 13
Sternzeichen Stier in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Sie sind ein*e Meister*in darin, das Hier und Jetzt zu genießen, doch in diesem Herbst liegt Ihr Fokus auf der Zukunft. Sie fühlen sich sicher und wohl in Ihrer Beziehung und sind deshalb auch dazu bereit, gemeinsame Pläne für das neue Jahr zu schmieden. Läuten eventuell sogar bald die Hochzeitsglocken? In Singles könnte diese Herbstzufriedenheit zweierlei Gefühle auslösen. Entweder Sie sind so glücklich mit sich selbst, dass Sie sich jetzt nur auf Ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren, oder Sie stellen fest, dass Sie bereit dafür sind, jemanden in Ihr Leben zu lassen. Senden Sie Ihre Gedanken in den Himmel, damit die Sterne wissen, was zu tun ist. Vor allem am 8. November werden Sie erhört, denn Uranus tritt in Ihr Zeichen und möchte für Veränderung sorgen. Das könnte ein richtig ereignisreicher Herbst werden, in dem Stiere einen Schritt aus der Komfortzone wagen.

Ihr Glückstag im Herbst:

5. November 2025: Kurz bevor Uranus Sie in Ihrem Zeichen besucht, stehen Sie schon einmal im Fokus. Der November-Vollmond findet ebenfalls im Stier statt und verleiht Ihnen daher auch besonders viel Energie. Nehmen Sie Ihren Mut zusammen und treffen Sie heute eine wichtige Entscheidung.

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Widder: Neue Liebe und frische Ideen
Weiter
Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Zwillinge: Sie wachsen an Herausforderungen
Seite
NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Ein Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund - Foto: New Africa / AdobeStock
So stehen die Sterne im Herbst 2025
Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Ihr Sternzeichen in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025?

Wolkentreppe - Foto: Collage mit Astrowoche.de und Abdel / AdobeStock
Thema der Woche
Ihr kosmischer Lebensplan ab dem 22.09.2025: Die Sterne führen Sie in eine glückliche Zukunft!

Entdecken Sie, wie die Sternenkonstellationen ab dem 22.09.2025 Ihre Zukunft in eine neue, glückliche Richtung lenken!

Sternzeichen Kreis in einem Türkis mit Sonne in der Mitte und den Sternzeichen samt ihrer Namen und Zeiten ihrer Saison - Foto: starblue / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 22.09.2025 über glückliche Fügungen freuen!

In der Woche ab dem 22. September 2025 warten auf diese 3 Sternzeichen Anerkennung, Erfolg und positive Veränderungen.

Lotto-Scheine auf einem Holztisch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagskuchen mit Happy Birthday-Deko vor einem schlichten Hintergrund - Foto: Pixel-Shot / AdobeStock
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 ihren Geburtstag feiern.