Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Steinbock

Sie sind gewohnt, Verantwortung für Ihre Familie zu schultern und tragen die Lasten anderer auch dann, wenn das Ihr Wohlbefinden schwächt. Natürlich freut man sich über diese Hilfe – dankbar zeigt man sich dennoch selten. Daran sind Sie selbst ein wenig schuld: Wie sollen Ihre Angehörigen schließlich wissen, was Sie leisten, wenn Sie es nie thematisieren? Wenn die Sonne nun in Ihr Gegenzeichen Krebs reist ändert sich das hoffentlich. Denn diese, ebenso wie das Jupiter/Saturn-Quadrat am Montag stärkt Ihre Fähigkeit, Schwäche zuzulassen und sie zu zeigen. Auch verleihen Ihnen die Sterne gerade den Mut, dankend abzulehnen, wenn jemand Ihnen eine Aufgabe aufdrücken will. Dies entlastet Sie und es nützt auch der seelischen Entwicklung Ihrer Lieben.