Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Krebs

Stets nehmen Sie sich selbst zurück und umsorgen andere. Sie tun das gern und werden dafür sehr geschätzt. Doch wenn nun Ihre Geburtstagszeit beginnt, wird Ihnen bewusst, dass Sie viel mehr geben, als Ihnen geschenkt wird. Das ist nicht unbedingt der Fehler Ihres Umfelds, denn selten bitten Sie um Unterstützung. Doch diesen Sommer kann dies anders werden. Nutzen Sie die Macht des Sonne/Neptun-Quadrats am Montag und spüren Sie tief in sich hinein. Nicht nur diese Konstellation, auch der Eintritt der Sonne in Ihr Zeichen am Mittwoch lässt Sie Ihre wahren Bedürfnisse deutlich erkennen. Haben Sie den Mut, Ihre Sehnsüchte Ihren Lieben mitzuteilen. Die werden dankbar sein, Ihnen die Liebe wiederzugeben, die Sie ihnen tagtäglich spenden.