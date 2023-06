Das große Horoskop der Familie ab 21. Juni 2023: Sternzeichen Zwillinge

Familiendramen liegen Ihnen nicht, lieber Zwilling. Gern tauchen Sie ab, wenn es mal wieder in der Partnerschaft oder in der Ursprungsfamilie kriselt. Dennoch ist Ihnen die Verbindung zu Ihren Lieben sehr wichtig – diesen Sommer sogar mehr als sonst. Denn das Merkur/Mars-Sextil am Mittwoch stößt das Bedürfnis in Ihnen an, sich auch mit den Teilen Ihrer Familie auszusöhnen, auf deren Existenz Sie bisher gern verzichten konnten. Denn die letzten Jahre haben Sie gelehrt, dass ein guter Familienzusammenhalt Ihr Glück und Ihr Wohlbefinden erheblich stärkt. Je eingehender Sie sich auch mit weniger geliebten Menschen in Ihrem Umfeld beschäftigen, umso mehr entdecken Sie brachliegendes Gen-Potential in sich und das fördert Ihre Toleranz.