Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Jungfrau

Sie streben nach Klarheit – doch diese Woche bringt Unordnung ins System. Pluto wirbelt Ihre inneren Strukturen auf, und das Mars-Quadrat provoziert Konflikte, wo Sie Harmonie brauchen. Wenn Pläne scheitern oder Abläufe durcheinandergeraten, verlieren Sie leicht die Geduld. Halten Sie inne. Was will das Chaos Ihnen zeigen? Kontrollverlust ist nicht das Ende, sondern der Anfang neuer Lösungen. Vertrauen Sie Ihrer Intuition ebenso wie Ihrer Logik. Kleine Rituale, Sortieren und Reduzieren helfen, innere Ordnung wiederherzustellen. Denken Sie daran: Auch in der Unordnung kann etwas ganz Neues entstehen.

Schutz-Mantra:

"Ich lasse das Kontrollieren los. Ich finde Ordnung in mir. Nicht alles muss ich verstehen, um es zu überstehen."