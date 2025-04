Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Stier

Sie schätzen Sicherheit, doch diese Woche bringt Störungen in Ihrem inneren Gleichgewicht. Wenn Altvertrautes ins Wanken gerät, verunsichert Sie das. Statt stur festzuhalten, atmen Sie durch und prüfen Sie, was wirklich trägt. Am Sonntag, 27.04.2025, wird deutlich, wo emotionale Sicherheit zur Abhängigkeit geworden ist. Öffnen Sie sich innerlich für Veränderung, ohne dabei Ihre Werte zu verraten. Rückzug in die Natur, bewusste Stille oder kreative Arbeit stabilisieren Sie. Pluto zeigt, wo Sie sich zu sehr angepasst haben. Glauben Sie an Ihre Fähigkeit, sich neu zu erden – mit Ruhe, Vertrauen und Selbstachtung.

Schutz-Mantra:

"Ich bin wie die Erde. Fest, ruhig, verlässlich. Was ich liebe, beschütze ich mit Herz – nicht mit Härte."