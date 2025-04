Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Löwe

Sie wollen glänzen, doch diese Woche fordert Sie heraus, hinter die Maske zu blicken. Pluto stellt die Frage: Wer sind Sie jenseits der Rolle? Ihr Stolz wird getestet – in Beziehungen, im Beruf, im Selbstbild. Wenn Sie angegriffen werden, verspüren Sie den Impuls zur Gegenwehr. Doch wahre Größe zeigt sich im Verzicht auf Drama. Am Sonntag, 27.04.2025, gilt: Nicht alles persönlich nehmen. Rückzug kann eine noble Geste sein. Finden Sie Wege, Ihre kreative Kraft zu leben, ohne sich beweisen zu müssen. Ihre innere Sonne leuchtet – auch ohne Applaus. Erkennen Sie: Ihr Licht strahlt am stärksten, wenn es aus echter innerer Ruhe kommt.

Schutz-Mantra:

"Ich wähle den edlen Weg. Ich lasse los, was mein Herz verdunkelt. Meine Liebe ist größer als mein Ego."