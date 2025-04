Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Krebs

Ihre Gefühle sind tief – und diese Woche werden sie aufgewühlt. Pluto berührt Ihre empfindlichsten Punkte. Alte Verletzungen, Familienkonflikte oder ungelöste emotionale Themen können hochkommen. Ziehen Sie sich nicht in den Panzer zurück, sondern suchen Sie bewusste Formen der Abgrenzung. Nähe muss nicht Selbstaufgabe bedeuten. Vor allem am kommenden Sonntag droht emotionale Überforderung. Schaffen Sie sichere Räume – durch Rituale, Geborgenheit und Menschen, denen Sie vertrauen. Ihre Verletzlichkeit ist kein Makel, sondern Ihre größte Kraft. Erlauben Sie sich, sanft zu bleiben – das macht Sie stark in stürmischen Zeiten.

Schutz-Mantra:

"Ich bin mutig in der Liebe. Ich zeige mich, wie ich bin, auch wenn es weh tut. Das macht mich stark."