Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Schütze

Sie streben nach Weite, doch diese Woche fühlt sich eng an. Mars und Pluto stellen Ihr Vertrauen auf die Probe – in sich selbst, in andere, ins Leben. Fragen nach Sinn, Richtung und Ziel brechen auf. Vielleicht zweifeln Sie an vielem, was bisher sicher schien. Doch gerade jetzt liegt in der Unsicherheit eine neue Wahrheit. Nicht fliehen – innehalten. Nicht vorschnell handeln – beobachten. Philosophische Gespräche, Natur, geistige Nahrung geben Ihnen Halt. Ihre Zuversicht kommt zurück, wenn Sie ihr Raum lassen. Vertrauen Sie: Ihre innere Vision wird wieder klar – wenn Sie still genug zuhören.

Schutz-Mantra:

"Ich vertraue dem Weg, auch wenn ich ihn nicht sehe. Meine Wahrheit leuchtet in der Dunkelheit."