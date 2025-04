Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Nehmen Sie sich jetzt in Acht!

Pluto spielt in dieser Woche die zentrale Rolle – und Pluto steht für Transformation. Für die tiefe, oft schmerzhafte Wandlung, die nicht an der Oberfläche stattfindet, sondern tief in unserem Innersten. Pluto reißt Masken herunter, deckt Verdrängtes auf und konfrontiert uns mit dem, was wir nicht mehr sehen wollten. Er ist nicht der sanfte Lehrer, sondern der radikale Erneuerer. Und manchmal bedeutet das: Altes muss gehen, damit Neues zu uns kommen kann.

Eine Verwandlung ist niemals leicht. Sie ist wie der Weg der Raupe, die sich in einen Kokon zurückzieht. In dieser Dunkelheit, in der scheinbar nichts mehr sicher ist, geschieht etwas Unglaubliches: Sie löst sich auf, wird flüssig, form- und haltlos – um dann als Schmetterling daraus hervorzugehen. Doch der Prozess ist anstrengend, schmerzhaft, voller Zweifel. Genau in solch einer Phase befinden wir uns jetzt.

