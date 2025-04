Das Horoskop zur herausfordernden Pluto-Woche ab dem 21.04.2025: Sternzeichen Skorpion

Sie kennen die Schattenseiten des Lebens – und diese Woche führt Pluto Sie tief hinab in Ihre eigenen seelischen Landschaften. Nichts bleibt an der Oberfläche. Beziehungen, Leidenschaften, Ängste – alles will gesehen werden. Die Mars-Opposition bringt Machtfragen und emotionale Intensität. Achten Sie darauf, nicht zu manipulieren oder zu kontrollieren, wenn Sie sich bedroht fühlen. Ihre Transformation beginnt dort, wo Sie loslassen. Rückzug, Meditation oder stille Räume helfen, Ihre Kraft zu bündeln. Erkennen Sie: Ihr tiefstes Gefühl ist der Ort Ihrer größten inneren Wandlung.

Schutz-Mantra:

"Ich bin stärker als der Sturm. Ich erkenne das Dunkle – und verwandle es in Licht."