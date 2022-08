Das Jupiter-Mars-Horoskop für den 1. September 2022: Jetzt kommt das Glück zurück!

Das Glück hat sich in letzter Zeit sehr rar gemacht. Aus astrologischer Sicht kein Wunder: Vor allem Uranus und Merkur haben unsere Kräfte und unseren Optimismus gehörig strapaziert. Allmählich entspannt sich die Situation im Kosmos. Das gibt uns zumindest für den persönlichen Bereich wieder Hoffnung. Die dabei beste Nachricht ist: Glücksbringer Jupiter und Kraftspender Mars vebinden sich am 1. September im Sextil. Da dürfen wir alle mit höchst willkommenen Überraschungen rechnen. Endlich zeigt sich wieder das Glück in unserem Leben.

Jungfrau-Saison 2022 ab 24. August 2022: Jetzt sortieren die Sternzeichen ihr Leben

Die Planeten schaffen Harmonie

Sicher steht auch Ihnen nach den Aufregungen der letzten Zeit der Sinn nach Ruhe und Frieden. Gern unterstützt die Sternenwelt diesen Wunsch. Schließlich befinden wir uns nun mitten in der erdenden, Jungfrau-geprägten Erntezeit. Auch ansonsten hat die Hitze der Löwezeit ihren Höhepunkt überschritten. Zwar weilt die holde Venus noch immer in diesem stolzen Zeichen. Doch der gewitzte Merkur hält sich nun in der diplomatischen Waage auf und auch Kriegsgott Mars hat den Stier verlassen, um sich in den luftigen Zwillingen etwas mehr Verspieltheit zu gönnen und neue Impulse zu erhalten.

Merkur in der Waage und Mars in den Zwillingen – der Aufenthalt dieser beiden Gestirne in diesen miteinander harmonierenden Zeichen schafft Leichtigkeit in der Kommunikation und im Handeln. Jetzt lässt sich so manche zwischenmenschliche Verstimmung bestens bereinigen. Mancher Plan, der sich bisher einfach nicht umsetzen ließ, kann nun von Ihnen in die entscheidende Phase der Verwirklichung gebracht werden.

Die Glückstage im September 2022 für Ihr Sternzeichen

Das halten die Konstellationen diese Woche für Sie bereit

Dabei könnten Ihnen Ihre Projekte zu Beginn der Woche noch nicht ganz so leicht von der Hand gehen. Denn von Montag bis Mittwoch (29. bis 31. August 2022) steht Mars in einem angespannten Aspekt, einem Quadrat, zur Sonne. Diese Konstellation fordert Sie dazu auf, noch einmal in sich zu gehen und gründlich darüber nachzudenken, ob Ihre Vorhaben tatsächlich Ihrer persönlichen Entwicklung dienen, oder nur ein Wunsch Ihres Egos sind. Ist Ersteres der Fall, steht Ihrem Glück nichts mehr im Wege.

Falls jedoch letzteres der Fall ist, werden Sie in den ersten drei Tagen der kommenden Woche deutliche Zeichen im Außen erhalten, wo Ihr Feintuning noch nicht stimmt und welche Kurskorrektur Sie am besten vornehmen sollten, um nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr Umfeld gut in einen genussvollen und produktiven Herbst zu bringen.

Je schneller es Ihnen gelingt, das Steuer herumzureißen, umso besser – so profitieren Sie noch von dem Glücksmoment, den der Donnerstag, 1. September 2022, für Sie bereithält. Doch auch ansonsten bietet sich für eventuelle Modifizierungen noch einige gute Tage Anfang September. Im Idealfall laufen Sie ab dem 09.09. auf Kurs, denn dann wird der clevere Merkur mal wieder den Rückwärtsgang einlegen und stellt Ihnen vielleicht unvorhersehbare Fallstricke.

Sternzeichen und ihre Planeten: So wirkt Ihr Herrscherplanet

Der Einfluss des Mars-Jupiter-Sextils

Aber auch das ist kein Grund zur wirklichen Sorge, wenn Sie das Sternen-Potential des Donnerstags vollends ausschöpfen. An diesem Tag – der den Beginn des Erntemonats September einleitet – begegnet der impulsive Mars dem Glück bringenden Planeten Jupiter in einem harmonischen Sextil am Sternenzelt. Wie ein lauwarmer Spätsommerregen erfrischt Sie diese Konstellation ungemein.

Wogen der Kreativität werden durch die Begegnung dieser beiden schwungvollen Planeten freigesetzt. Der durchsetzungsfähige Mars verstärkt die Glücksgewalt des stets jovialen Jupiters und hilft Ihnen, auch in schwierigen Lagen optimistisch und mutig zu bleiben. Je stärker Sie sich jetzt für Ihre gut durchdachten Projekte engagieren, je entschlossener Sie nun auf die Menschen zugehen, deren Herz Sie erobern wollen, umso aussichtsreicher sind die Chancen. Ja, selbst wenn Sie gerade gar nichts tun können, um Ihre Erfolgsaussichten zu steigern – dieses aussichtsreiche Sextil zwischen Mars und Jupiter verspricht Ihnen wohltuende Zufälle und unvorhersehbare Überraschungen, die Ihre Pläne gegen alle scheinbaren Widerstände nach vorne bringen.

Neumond 2022: Alle Termine für das ganze Jahr im Überblick

Merkur macht das Glück perfekt

Mehr noch! Nur zwei Tage später, am 3. September, liefert auch Merkur seinen Beitrag um Ihnen großartige Glücksmomente zu schenken. An diesem Sonnabend begibt sich Merkur nämlich in Opposition zum Glücksplaneten Jupiter und verschafft dem Mars-Impuls einen zusätzlichen Frischekick. Das Glück ist Ihnen nun auf breitester Ebene hold. Ob in der Liebe, im Business oder in Sachen Finanzen – wenn Sie Ihre Karten dieses Wochenende richtig spielen, feiern Sie lang erhoffte und wohlverdiente Erfolge.

Welche Wünsche jetzt völlig unerwartet in Erfüllung gehen, lesen Sier hier im großen Jupiter-Mars-Horoskop für den 1. September.

Zum Weiterlesen:

Artikel und Social Media: iStock/m-gucci