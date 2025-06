Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, der kluge Merkur steht auf Ihrer Seite – Sie finden nicht nur die richtigen Worte, sondern auch das Selbstvertrauen, Ihre Sehnsucht zu zeigen. Die Konstellation dieser Woche führt Sie zu jemandem, der Ihr Herz nicht nur bewundert, sondern wirklich berührt. Vielleicht beginnt alles spielerisch... Ein Blick, ein Flirt – doch was sich daraus entwickelt, hat eine reale Chance für Substanz. Glücksplanet Jupiter bringt Wärme in Ihr inneres Zuhause und macht Sie offen für Nähe auf einer tieferen Ebene. Auch alte Beziehungen können durch ehrliche Gespräche und eine neue Offenheit neu aufblühen. Was echt ist, zeigt sich jetzt und kommt, um zu bleiben.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich zeige, was ich fühle und finde tiefe Resonanz."