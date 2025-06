Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Krebs

Ihr Herz ist weit, lieber Krebs, und die Sonne in Ihrem Zeichen bringt eine zusätzliche Liebeswärme, die andere spüren und schätzen. Jupiter stärkt Ihre Ausstrahlung. Sie wirken magnetisch auf Menschen, die aufrichtig lieben wollen. Eine Begegnung könnte Sie diese Woche auf einer sehr tiefen Ebene berühren – jemand erkennt Ihre Seele. Die Leichtigkeit der Venus in Zwillinge hilft Ihnen dabei, emotionale Schwere loszulassen und sich wieder auf das Gute zu konzentrieren. In einer bestehenden Beziehung bringt diese Woche mehr Leichtigkeit, Humor und das Gefühl, gemeinsam durchs Leben zu tanzen. Wer jetzt bleibt, bleibt mit Herz und Seele.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich werde gesehen, geliebt und verstanden und darf mich sicher fühlen."