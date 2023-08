Das Neumond-Horoskop ab 16. August 2023: Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Am Montag, 14.08.2023 wird es besonders emotional. Der hochsensible Krebs-Mond, der durch ein Trigon zum Neptun noch empfindlicher gestimmt ist, muss sich einer Konfrontation mit dem kompromisslosen Pluto stellen.

Unter dieser Konstellation haben Illusionen keine Chance. Träume, die auf Sand gebaut sind, zerrinnen. Ob es um die Liebe oder den Beruf geht, achten Sie an diesem Tag genau darauf, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Verabschieden Sie sich von Ihren Luftschlössern und wenden Sie sich lieber den Hoffnungen, Dingen und Menschen zu, die nun wirklich Raum in Ihrem Leben haben sollten.

Dann gibt es noch einen Aspekt, der Sie vielleicht etwas irritieren könnte: ein Sonne-Uranus-Quadrat am frühen Mittwoch. Ja, da kommt schon etwas von der Aufbruchstimmung des Neumondes rüber, aber unter dem Einfluss dieses kritischen Aspekts kann sie sich leicht in ein übertriebenes Wunschdenken bzw. Verlangen nach einem sofortigen und radikalen Neubeginn wandeln. Und das ist nicht das, was der Neumond will. Besser, Sie verabschieden sich gleich wieder von solchen Vorstellungen.

