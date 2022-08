Das Vollmond-Horoskop für den 10. September 2022: Ein Engel kommt in Ihr Leben!

Am 10. September ist es endlich wieder so weit: Jungfrau-Sonne und Fische-Vollmond stehen sich am Himmelszelt direkt gegenüber. Bekanntlich ist der Vollmond im feinfühligen Fische-Zeichen einer der mystischen Höhepunkte eines jeden Jahres. Doch 2022 hält er ganz besondere Glücksmomente für Sie bereit, denn dank Venus und Neptun dürfen Sie sich auf ein wundervolles Ereignis freuen. Vollmond und Sterne lassen Sie spüren, wer der Mensch in Ihrem Leben ist, dem Sie uneingeschränkt vertrauen können. Ein Mensch, der Sie um Ihrer selbst willen liebt. Es ist der Engel in Ihrem Leben.

Der goldene September, der Monat der Ausgleichung und Harmonie, ist endlich da! Die Sonne erholt sich seit einiger Zeit von der Hitze der Löwe-Periode im fleißigen Jungfrau-Zeichen. Der produktive Spätsommer hat begonnen. Es gilt, sich auf den bald bevorstehenden Herbst vorzubereiten. Schließlich steht der 23. September bald vor der Tür. Dann, zur Tag- und Nachtgleiche, wechselt die Sonne in die feingeistige Waage.

Nun heißt es, Ihre ganz persönliche Jahres-Zwischenbilanz zu ziehen – und sich auf den 29. September vorzubereiten. An diesem Tag wird in unseren Breitengraden das Fest des Erzengels Michael – der Michaelistag – begangen. An diesem Lostag ist nicht nur die Präsenz Michaels, des himmlischen Bezwingers alles Bösen, äußerst spürbar. Auch alle anderen Engel machen sich an diesem Tag bemerkbar, um Ihnen Kraft und Mut zu verleihen, damit Sie gut durch den Herbst und Winter kommen.

Magischer Vollmond am 10. September 2022

Doch 2022 müssen Sie sich nicht bis Ende September gedulden, um in den Genuss solch himmlischer Energien zu kommen. Nein! Bereits diese Woche können Sie die Präsenz eines ganz persönlichen Engels in Ihrem Leben wahrnehmen. Denn am Sonnabend, 10. September 2022, steht kurz vor 12 Uhr mittags einer der großen astrologischen Jahres-Höhepunkte an: Der wohl mystischste Vollmond des Jahres findet dann im Zeichen der Fische statt. Dieses Jahr verspricht er, noch magischer als sonst zu werden. Reservieren Sie sich daher unbedingt die Mittagszeit an diesem Tag für eine Meditation, einen Spaziergang durch die Natur oder ein anderes entspannendes Ritual, um mit Ihrem Engel in Kontakt zu kommen.

So wirkt der Fische-Vollmond auf die Sternzeichen

Warum aber sollte der Fische-Vollmond dieses Jahr etwas Besonderes sein? Nun, er schließt eine Phase von circa sechs Monaten ab, die durch den Fische-Neumond am 2. März 2022 eröffnet wurde. Damals befanden sich auch Glücksplanet Jupiter und Neptun, der träumerische Herrscher der Fische, in dem hoch spirituellen Wasserzeichen.

Im Laufe des Märzes und Aprils stießen diese beiden Planeten sicher auch in Ihnen zahlreiche Träume und Visionen an, die nun in der bodenständigen Jungfrau-Periode nach Erfüllung drängen. Diese wahrlich traumhafte Konstellation des Frühjahrs hat bei vielen Menschen neben anderen wichtigen Themen vor allem den Wunsch nach dem perfekten Seelenpartner oder der Traumpartnerin befeuert.

Jupiter ist inzwischen weiter in den leidenschaftlichen Widder gereist, doch Neptun blieb dem Fische-Zeichen treu und befindet sich am Sonnabend sogar in unmittelbarer Nähe des Vollmondes. Für Sie bedeutet das: Was immer sich bezüglich Beziehungen diesen Sommer in Ihrem Leben ereignet hat, der Fische-Vollmond ist bereit, Ihre ganz großen Sehnsüchte endlich zu erhören.

Bereits am Montag, den 5. September, wenn sich Liebesgöttin Venus zur Sonne in die Jungfrau gesellt, werden Sie einen Vorgeschmack von Ihrem Vollmond-Moment erhalten. Im pragmatischen Jungfrau-Zeichen unterstützt Sie Venus nämlich dabei, bisher verdrängte Bedürfnisse bezüglich Ihrer Dualseele konkreter werden zu lassen.

Der Wunsch nach Treue und Verlässlichkeit bestimmt jetzt besonders stark Ihr Liebesleben. Sie nehmen stärker als sonst wahr, in wie weit Sie Ihren Liebsten wirklich verbunden sind. Ganz gleich, ob es sich dabei um eine andauernde Partnerschaft oder eine heimlich Angebetete handelt: Nun zeigt sich, ob zwischen Ihnen tatsächlich jene Herzensbindung besteht, die eine langfristige, beglückende Beziehung ausmacht.

So erkennen Sie den Engel in Ihrem Leben

Sollten Sie einen solchen Menschen jetzt an Ihrer Seite wissen, nun, dann kennen Sie bereits den Engel, mit dem Sie das Wunder des Fische-Vollmonds genießen können. Doch auch wenn jetzt ein Beziehungstraum platzen sollte, bietet Ihnen der Sonnabend die perfekte Gelegenheit, den Grundstein für eine neue, innige Herzensbeziehung zu legen. Also öffnen Sie Herz und Sinne, um zu spüren, wer der Engel in Ihrem Leben ist. Wie vollzieht sich eine solche Begegnung? Sie vollzieht sich in Ihrem Inneren. Der Vollmond gibt Ihnen jetzt die Gewissheit: Das ist der Mensch, der mich liebevoll und verlässlich durch mein Leben begleiten wird!

Wie Sie Ihrem „Lebensengel“ begegnen, lesen Sie im Vollmond-Horoskop für den 10. September.

