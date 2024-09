Der Jungfrau-Neumond am 3. September 2024 schenkt 3 Sternzeichen neue Klarheit!

Mit dem Neumond in der Jungfrau erhalten Sie endlich Antworten in Liebesfragen. Sendete Ihnen eine Person in Ihrem Umfeld zuletzt noch gemischte Signale, ändert sich dies nun. Erwarten Sie positive Überraschungen in Ihrem Liebesleben. Der Neumond-Tag verspricht mehr als aufregend für Sie zu werden! Freuen Sie sich darauf und gehen Sie offen und mutig in das Liebesabenteuer hinein. Es wird sich für Sie lohnen!

Auch wenn Sie bereits in einer Beziehung sind, können die Jungfrau-Energien Ihnen nun mehr Klarheit schenken. Die Verbindung zu anderen Menschen kann gefestigt werden und Sie fühlen sich Ihren Liebsten so nah wie lange nicht.

