Der Neumond am 14. Oktober 2023 führt 3 Sternzeichen in eine erfolgreiche und glückliche Zukunft!

Glückwunsch lieber Wassermann, Sie erhalten unter dem Neumond und der gleichzeitigen Sonnenfinsternis die optimale Gelegenheit, um neu durchzustarten. Wünschen Sie sich beispielsweise schon länger eine Veränderung in Ihrem Leben oder wird Ihnen jetzt erst so richtig bewusst, was Sie wirklich wollen? Dann sollten Sie sich die Energien des Waage-Neumonds zunutze machen, denn Sie helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Bedürfnisse.

Gut möglich, dass Sie planen Ihren Job zu wechseln, Ihre Traumreise endlich antreten wollen oder sich die Umgestaltung Ihrer vier Wände vornehmen. Was auch immer Sie tun möchten, der Neumond beflügelt Sie regelrecht und gibt Ihnen den nötigen Rückenwind für die Umsetzung Ihrer Ziele. Durch eine glückliche Fügung kann es sogar zu einer wunderbaren Überraschung kommen, welche wahre Glücksgefühle in Ihnen auslöst. Achten Sie nur am Neumond-Abend nur darauf, rechtzeitig zu Bett zugehen. Nach den intensiven Erlebnissen des Tages benötigen Sie etwas Ruhe.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Wassermann