Der Neumond am 15. September 2023 schenkt 3 Sternzeichen neue Stärke und Erfolg!

Lieber Stier, der Jungfrau-Neumond verleiht Ihnen neue Tatkraft. Dadurch können Sie all das, was Sie sich in letzter Zeit vorgenommen haben, endlich erfolgreich umsetzen. Blicken Sie dafür einmal tief in sich hinein und fragen Sie sich, was Sie sich wirklich wünschen und was genau Sie in Ihrem Leben verändern möchten. Die ersten nötigen Schritte für Neuanfänge und das Schmieden von Zukunftsplänen gelingen Ihnen unter den strebsamen Energien des stattfindenden Jungfrau-Neumonds nämlich besonders gut. Freuen Sie sich auf die nächsten Wochen, sie sind geprägt von Glück und Erfolg.

Stiere, die sich schon länger nach einem gesünderen Lebensstil sehnen oder einfach mehr Bewegung und Sport in ihren Alltag integrieren möchten, können sich diesen Wunsch rund um den Neumond erfüllen. Sie sind besonders diszipliniert und ehrgeizig und setzen das durch, was Sie sich vorgenommen haben.

