Der Neumond am 17. Juli 2023 verspricht 3 Sternzeichen eine erfolgreiche Zukunft!

Krebsen tut der Neumond in ihrem eigenen Zeichen ausgesprochen gut. Sie können den Ballast und Stress der letzten Zeit endlich ablegen und finden wieder vollkommen in Ihre Mitte zurück. Blicken Sie einmal auf all die schönen Dinge, die Sie in Ihrem Leben schon erreicht haben und die Sie umgeben, das baut zusätzlich auf und gibt Ihnen neue Kraft.

Es lohnt sich auch, wichtige Termine auf den Neumond-Tag zu legen. Sie verbreiten eine positive und warme Atmosphäre, in der sich andere wohlfühlen und Ihnen gern zuhören. Dadurch können Sie mit Ihren Ideen überzeugen und neue Projekte ins Rollen bringen, die sich in nächster Zeit auszahlen werden. Lassen Sie es sich am Abend dann aber bitte gutgehen und relaxen Sie etwas, das haben Sie sich verdient.

