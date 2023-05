Der Neumond am 19. Mai 2023 schenkt 3 Sternzeichen seine volle Unterstützung!

Waagen können unter dem Neumond einen ersehnten Neuanfang endlich herbeiführen. Ob ein Jobwechsel, ein Umzug oder ein neues Projekt, was Sie sich nun in den Kopf setzen, ziehen Sie dank der beharrlichen Stier-Energien erfolgreich durch. Doch auch Ihre Kreativität blüht unter dem Neumond so richtig auf. Eine optische Veränderung oder Umbauarbeiten im eigenen Heim gelingen mit Bravour und Sie ernten viele Komplimente und Bewunderung. Diese Erfolge setzen wahre Glücksgefühle in Ihnen frei, die Sie auch noch in den nächsten Wochen begleiten werden.

Ihr Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage