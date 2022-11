Der Neumond am 23.11.2022 findet um 12.50 Uhr im Sternzeichen Schütze statt. Während diese Mondphase einigen Sternzeichen die Kraft entzieht und für schlechte Stimmung sorgt, profitieren drei Sternzeichen von den Mond-Energien. Die positiven Auswirkungen des Schütze-Neumonds, werden mit dem Übergang in die Schütze-Saison, welcher noch am selben Tag stattfindet, nur weiter verstärkt.

Die drei Sternzeichen erleben mit dem Schütze-Neumond eine wunderbare Zeit. Sie haben eine richtige Glückssträhne und können ihr Leben zum Besseren verändern.

Neumond im November 2022: Der optimale Zeitpunkt für einen Neubeginn!

Steinböcke erleben ein Leistungshoch

Ihre Leistungsbereitschaft am Neumond-Tag ist beeindruckend. Diszipliniert und fleißig arbeiten Sie an Ihren Zielen und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick. Damit kommen Sie vor allem im Beruf einen gewaltigen Schritt voran und Sie können sich zufrieden auf die Schulter klopfen.

Doch der intensive Schütze-Neumond versetzt Steinböcke auch in eine nachdenkliche und tiefgründige Stimmung. Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit und denken Sie über Ihre weiteren Wünsche und Lebensziele nach. Sie erkennen, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt, und ziehen Ihre Konsequenzen. Der Neumond eignet sich auch bestens dafür, alte Verletzungen und Misserfolge in der Liebe hinter sich zu lassen und einen Neubeginn zu wagen.

Schützen geht es ausgezeichnet

Der Neumond in Ihrem Sternzeichen tut Schützen ausgesprochen gut. Sie sind sowohl körperlich als auch geistig topfit und erfreuen sich an den einfachen Dingen des Lebens. Ihnen wird auch bewusst, was Sie wirklich wollen und Sie schmieden neue Pläne.

Zusätzlich wird Ihre ohnehin schon charismatische Ausstrahlung unter dem Neumond noch weiter verstärkt. Mit viel Charme und Ihrer positiven Art können Sie Herzen gewinnen und sind überall ein gern gesehener Gast. Vor allem am Abend erwarten Sie wunderbare Stunden, nehmen Sie eine Einladung daher ruhig an.

Waagen können Konflikte klären

Ihre Intuition wird vom Neumond zusätzlich gestärkt und Sie können die Tage rund um den Neumond dazu nutzen, um Ihre weitere Zukunft zu planen. Auch wenn Sie als harmoniebedürftige Waage eher konfliktscheu sind, sollten Sie Ihre Meinung sagen und Probleme direkt ansprechen. So können Sie Streitigkeiten im Vorhinein vermeiden und auch alte Konflikte lassen sich endlich klären. Das nimmt eine große Last von Ihren Schultern und hebt die Stimmung. Gönnen Sie sich am Abend doch mal wieder ein kleines Wellnessprogramm, dieses wirkt unter den Mond-Energien besonders gut.

