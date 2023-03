Am 7. März 2023 findet um ca. 13:42 Uhr ein Vollmond in der Jungfrau statt. Das fleißige Erdzeichen ist für seinen klugen Geist und jede Menge Ehrgeiz bekannt. Diese Energien übertragen sich auch auf die anderen Sternzeichen und sorgen für neuen Antrieb und Tatendrang. Der Zeitpunkt, um alte Projekte endlich abzuschließen oder wichtige Lebensentscheidungen zu treffen ist daher ideal.

Drei glückliche Sternzeichen bringt der Jungfrau-Vollmond allerdings besonders glückliche Stunden und Sie können ein paar tolle Erfolge feiern.

Vollmond im März 2023: Damit kann der Lenzmond Ihr Leben verändern!

Jungfrauen sind erfolgreich

Der Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen bereitet Jungfrauen einen fabelhaften Tag. Sie fühlen sich wohl und sind absolut in Ihrer Mitte. Das spüren auch Ihre Mitmenschen und sie können leicht interessante neue Kontakte knüpfen. In der Liebe ist sogar eine schicksalhafte Begegnung möglich. Singles sollten die Augen offenhalten!

Verlegen Sie wichtige Termine, wie Verhandlungen und Vertragsabschlüsse am besten auf den Vollmond-Tag. Sie sind argumentationsstark und überzeugen andere mit Leichtigkeit.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Fische glänzen mit Einfallsreichtum und Disziplin

Fische blühen unter dem Vollmond regelrecht auf. Die Jungfrau-Energien versorgen Sie mit neuem Tatendrang und fördern Ihren Einfallsreichtum. Sie finden für jedes Problem die passende Lösung und wissen genau, wie man andere überzeugt. Das kommt ihnen vor allem bei Präsentationen oder Bewerbungsgesprächen zugute. Zusätzlich wechselt Saturn in Ihr eigenes Zeichen. Ihre Konzentration ist auf dem Höhepunkt und Sie können sowohl alte Projekte erfolgreich abschließen als auch mit Neuem beginnen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Krebse haben alles unter Kontrolle

Der Vollmond in der analytischen Jungfrau schärft Ihren Blick fürs Wesentliche. Sie wissen nun genau, was Sie wollen und wie sie dies in der neuen Mondphase erreichen können. Auch Ihre Mitmenschen schätzen Sie und holen sich gern Rat bei Ihnen ein.

Im Job lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und können Ihr Organisationstalent unter Beweis stellen. Das beeindruckt Kolleg*innen und die obere Etage gleichermaßen. Womöglich winkt bald eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung?

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Krebs

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und SocialMedia: Gogosvm/iStock