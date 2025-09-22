präsentiert von WUNDERWEIB.de
So stehen die Sterne im Herbst 2025

Das große Herbst-Horoskop 2025 für das Sternzeichen Zwillinge: Sie wachsen an Herausforderungen

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion
Aus der Serie: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

Was erwartet Sie in der diesjährigen Herbst-Saison vom 22. September bis zum 21. Dezember 2025, lieber Zwilling?

Sternzeichen Zwillinge in einem Astrologie-Kreis vor einem herbstlichen Hintergrund
Foto: Collage mit New Africa / AdobeStock und Astrowoche.de
Der Herbst wird eine herausfordernde Zeit für Zwillinge, denn vor allem der November stellt sie ein bisschen auf die Probe. Vom 9. bis 29. November wird Merkur, Ihr Herrscherplanet, rückläufig, und das könnte Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Sie kennen die Schwierigkeiten, die diese gefürchtete Rückläufigkeit mit sich bringt, ja schon aus den ersten zwei Phasen, in denen die Kräfte Ihres Herrschers Sie in diesem Jahr für kurze Zeit verlassen haben. Und daher können Sie trotzdem das Beste aus der goldenen Jahreszeit machen. Erst mal sollten Sie damit beginnen, den Oktober in vollen Zügen zu genießen, denn er könnte ein richtig schöner Monat für Sie werden. Und im November steht dann Wachstum an erster Stelle. Eine richtige Entwicklung können wir nämlich vor allem dann machen, wenn schwierige astrologische Einflüsse auf uns wirken. Üben Sie sich in Geduld, nehmen Sie sich immer wieder Zeit für Ruhe und Entspannung und atmen Sie tief durch, bevor Sie wichtige Gespräche führen. Dann wird alles gut und Sie werden spätestens im Dezember eine tolle Zeit haben!

Ihr Glückstag im Herbst:

5. Dezember 2025: Zum Ende dieses durchwachsenen Herbstes hat der Himmel eine kleine Wiedergutmachung für Sie parat. Der letzte Vollmond des Jahres findet in Ihrem Zeichen statt und bringt Ihnen Inspiration und neue Zuversicht! Ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk, über das Sie sich sehr freuen werden.

