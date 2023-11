Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 18. November 2023 das beste letzte Wochenende der Skorpion-Saison!

Während der Mondpause gelingen Ihnen am besten gewohnte Abläufe. Riskieren Sie nichts! Dafür gibt es bessere Gelegenheiten. Zieht der Mond in den Wassermann, steigt bei Schützen die Lebenslust. Am Samstag sind Sie in Feierlaune und Ihnen steht ein großartiger Abend bevor.

So positiv geht es auch am Sonntag weiter. Ihre gute Laune kann Ihnen heute niemand verderben. Sie fühlen sich ausgelassen und glücklich. Eine bestimmte Person löst heute besonders viel in Ihnen aus. Ob Freundschaft, romantische Liebe oder Familie, gehen Sie dieser Verbindung nach und schöpfen Sie die intensiven Gefühle voll und ganz aus.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie sich nicht von regnerischem Wetter abhalten. In der Natur fühlen Sie sich an diesem Wochenende besonders wohl.