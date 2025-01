Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 20.01.2025 eine berauschende Erfolgswoche!

Das Glück ist mit Ihnen, lieber Steinbock. Was auch immer Sie diese Woche beginnen, es gelingt. Kein Wunder, mit so vielen großartigen Sternen, die Ihnen ihre Aufmerksamkeit schenken. Ob Mars, Uranus und Saturn oder Neptun und Venus: Sie sorgen dafür, dass alles wieder ins Lot kommt, sollten Sie in letzter Zeit Rückschläge erfahren haben.

Merkur steht noch bis zum 28. Januar in Ihrem Zeichen und hat sogar noch eine Überraschung für Sie parat. Jetzt kann ein Wunsch in Erfüllung gehen, der schon lange in Ihrem Inneren verborgen war. Alles, was es jetzt noch braucht, ist den Mut, die Dinge anzugehen. Aber bei so viel Unterstützung sollte das ja kein Problem sein. Also: Worauf warten Sie noch?

Der Tipp der Sterne für die Woche: Haben Sie Vertrauen in sich selbst. Selbstzweifel sollten Sie hinter sich lassen, denn Sie sind stärker als Sie denken.