Diese 3 Sternzeichen erwartet ab 3. Juni 2024 eine besondere Glücksphase!

Bereits am Montag, den 3. Juni, können wir uns auf sensationelle Sterne freuen. Den Anfang macht Glücksplanet Jupiter, der in den frühen Morgenstunden, gegen 02:11 Uhr, ein Trigon mit Pluto eingeht. Treffen Jupiter (aktuell in den Zwillingen) und Pluto (zurzeit rückläufig im Wassermann) aufeinander, verspricht uns das vor allem im Job Erfolg und neue Chancen, um in allen Vorhaben rund um das Thema Karriere weiter voranzukommen. Das liegt daran, das Jupiter in den Zwillingen für neue Inspiration sorgt. Außerdem verstehen wir es durch Transformationsplaneten Pluto im Wassermann, direkt auszuwerten, was Aussicht auf Erfolg hat und wovon wir besser die Finger lassen sollten.

Unterstützung schenkt zusätzlich das Sextil aus Merkur (Stier) und Neptun (Fische) ab 05:55 Uhr. Dieses Sextil stärkt unsere Intuition, fördert kreatives Denken und bestärkt darin, Pläne und Ideen in die Tat umzusetzen.

Auch Merkur wandert am 3. Juni um 09:55 Uhr in die Zwillinge und verweilt dort bis zum 17. Juni. Wer bisher noch Zweifel hatte, wird von dieser positiven Konstellation nun restlos begeistert und animiert, Neues zu wagen. Doch auch der Verstand arbeitet auf Hochtouren und wir verfügen in den nächsten Wochen über eine besonders gute Auffassungsgabe sowie Stärken in den Bereichen Sprache, Kunst und Finanzen.

Am Dienstag, den 4. Juni geht es genauso fantastisch weiter. Zuerst bilden Merkur und Jupiter ab 08:09 Uhr ein Trigon. Dieses sorgt für aufschlussreiche Impulse und lässt uns die Wahrheit hinter jeder Lüge erkennen. Wer verunsichert war oder in einer bestimmten Angelegenheit nicht weiterwusste, kann dadurch endlich Klarheit erlangen. Das kann zuerst als schmerzhaft empfunden werden, doch im Endeffekt meinen es die Sterne nur gut und auf lange Sicht werden Sie davon profitieren.

Noch vielversprechender ist an diesem Tag jedoch die Konjunktion aus Merkur und Jupiter um 12:19 Uhr. Beide Planeten stehen in den Zwillingen und schenken uns damit eine Extraportion Glück. Wenn Sie schon lange von einem Lottogewinn träumen oder auf ein paar Sonderangebote aus sind, könnten heute Ihre Wunsche vom Universum erfüllt werden. Positiv erwähnt werden sollte auch die Konjunktion von Sonne und Venus ab 17:32 Uhr, da Sie unser Selbstvertrauen stärkt und alte Unsicherheiten endlich abgelegt werden können. Das Wohlbefinden wird damit gestärkt und die Stimmung ist fantastisch.

Auch wenn wir alle von diesen positiven Sternen profitieren können, gibt es drei Sternzeichen, die besonders mit Sternenglück bedacht werden. Der 3. Juni läutet für sie nämlich eine herrliche Glücksphase ein.