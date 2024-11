Diese 3 Sternzeichen erwartet am Wochenende ab dem 30.11.24 Liebes- und Karriereglück!

Liebe Jungfrau, am Samstag erleben Sie ein wahres Liebesfeuerwerk! Vielleicht wird ein spontaner Flirt zu einer unerwarteten und tiefen Verbindung. Wenn Sie in einer Partnerschaft sind, genießen Sie die Zweisamkeit in vollen Zügen und erleben ein besonders harmonisches Zusammensein.

Am Sonntag gibt es noch mehr Chancen für romantische Abenteuer – und das nicht nur im persönlichen Bereich! Die Venus im Steinbock unterstützt Sie auch dabei, sich in Ihrem Beruf zu entfalten, was zu unerwarteten beruflichen Chancen führen kann.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Lassen Sie sich von der Kraft der Venus leiten, um sowohl Ihr Liebesleben als auch berufliche Chancen mit Leichtigkeit zu gestalten.