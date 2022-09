Zum Ende der Woche erwarten die Sternzeichen gleich mehrere Ereignisse. Am 9. September 2022 wird Merkur zum dritten Mal in diesem Jahr rückläufig. Das kann in den nächsten Wochen zu Stress führen. Der Vollmond im Zeichen Fische am 10. September 2022 hat hingegen eine besonders mystische Wirkung und kann eine Verbindung zur spirituellen Welt schaffen.

Drei Sternzeichen merken jedoch an dem Wochenende am 10. und 11. September 2022 keine stressigen Einflüsse von Merkur und können den Vollmond am Samstag bestens zu ihrem Vorteil nutzen. Sie haben das beste Wochenende.

Das Vollmond-Horoskop für den 10. September 2022: Ein Engel kommt in Ihr Leben!

Krebse sind im Einklang mit ihren Emotionen

Der Vollmond am 10. September ist für Sie, lieber Krebs, ein freudiges Ereignis. Sie haben ohnehin einen guten Draht zum Mond, ist er doch Ihr Herrscherplanet. Durch seine Position in den Fischen wirkt diese Verbindung vor allem auf Ihre Gefühlswelt. Sie empfinden am Samstag tief und können sehr gut ausdrücken, was genau Sie bewegt. Außerdem haben Sie an diesem Tag die Gelegenheit, sich mit Ihren sehnlichsten Wünschen an den Vollmond zu wenden. Er wird Ihnen Gehör schenken.

Am Sonntag geht es dagegen weniger mystisch und dafür sehr viel energetischer zu. Es hält Sie morgens nicht im Bett, Sie wollen raus und Dinge erleben. Am liebsten verbringen Sie den Tag in der Natur zusammen mit lieben Menschen. Lassen Sie den Tag dann aber bitte ruhig ausklingen, um nicht zu hektisch in die neue Woche zu starten.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Öffnen Sie sich für die Energien des Vollmondes.

Jungfrauen erleben einen magischen Vollmond

Auch für Sie, liebe Jungfrau, ist der Vollmond-Tag in diesem Monat ein ganz besonderer. Lassen Sie die Energien des Mondes nicht ungenutzt und führen Sie am besten in Gesellschaft ein Vollmond-Ritual durch. Das verbindet und bereitet Freude. Vorschläge für Vollmond-Rituale haben wir für Sie.

Der letzte Tag der Woche sollte Ihnen vor allem dazu dienen, Entspannung zu finden. Ob es Sie raus an die frische Luft zieht oder Sie es sich in Ihren eigenen vier Wänden gemütlich machen wollen - alles, was Ihnen guttut, ist gern gesehen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Stressen Sie sich am Sonntagmorgen nicht. Der Tag und die Woche bieten noch so viel Schönes.

Fische sind im Liebeshimmel

Mit dem Vollmond in Ihrem Zeichen, liebe Fische, winken am Samstag wunderbare Liebeschancen. Vergebene fühlen sich Ihrem Schatz nun ganz besonders nah und spüren eine tiefgehende Verbindung. Bei Singles könnten nun die Weichen für neues Liebesglück gestellt werden.

Schon ab Sonntagmorgen packt Sie dann die Unternehmungslust. Sie fühlen sich fit und wollen Ihre Energie nutzen. Verbringen Sie den Tag daher am besten nicht zuhause, sondern verabreden Sie sich oder entdecken Sie etwas Neues. Das hebt die Stimmung sogar noch mehr.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nehmen Sie sich am Samstag einen Moment Zeit, um Ihre Wünsche an den Mond zu richten.

