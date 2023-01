Der Vollmond am 7. Januar im Zeichen Krebs sorgt bei einigen Sternzeichen für Turbulenzen. Generell ist es in der Zeit rund um den Vollmond ratsam, mit etwas mehr Verständnis auf seine Mitmenschen zuzugehen. Die Mondphase bringt eine gewisse Empfindlichkeit mit sich. Nichtsdestotrotz haben drei Sternzeichen dennoch rosige Aussichten für das Wochenende vor sich. Ihnen macht der Vollmond keinen Strich durch die Rechnung, wenn sie sich den Rat der Sterne zu Herzen nehmen.

Skorpione trotzen dem Mond-Stress mit Erfolg

Während der Vollmond im Krebs bei anderen Sternzeichen am 7. Januar 2023 für Stress und Verwirrung sorgt, sind Sie, lieber Skorpion, der Ansprechpartner, bei dem andere Rat suchen. Natürlich bieten Sie Ihre Hilfe gerne an. Insgesamt ist der Samstag für Sie ein sehr ausgeglichener Tag. Sie erleben am Abend sogar noch einige schöne Stunden mit Ihrem Herzblatt.

Am Sonntag wird es zwar zunächst etwas stressiger, doch das haben Sie im Laufe des Tages schnell hinter sich gelassen. Ab dem Nachmittag lieben Sie es, Kontakt zu anderen zu haben und suchen das Gespräch.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie sich nicht aus der Reserve locken, wenn der Mond im Löwen Ihnen am Sonntag ein Schnippchen schlagen möchte. Reagieren Sie auf etwaige Änderungen einfach mit ein bisschen Flexibilität. Das können Sie.

Wassermänner dürfen sich etwas wünschen

Sie sind am Samstag ein echter Glückspilz, lieber Wassermann. Der Vollmond schenkt Ihnen einen Wunsch. Nutzen Sie ihn weise. Am besten verbringen Sie den Tag heute in Gesellschaft und schließen ihn mit ein bisschen Wellness ab. Damit haben Sie ein Komplettpaket für Körper und Seele.

Der letzte Tag der Woche bietet sich für viele Dinge an, doch ruhiges Sitzen bekommt Ihnen jetzt gar nicht. Sie wollen raus in die Welt und etwas erleben. Die Sterne schicken Ihnen die richtigen Energien dafür. Der Mond sorgt außerdem dafür, dass Sie mit einem wunderbar selbstsicheren Gefühl den Sonntag bestreiten. Wichtig ist nur, dass das nicht Arroganz umschlägt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Machen Sie heute das, wonach Ihnen spontan ist. Das tut der Stimmung gut.

Fische gewinnen auf ganzer Linie

Für Sie, lieber Fisch, hat der Vollmond ganz viel Freude im Gepäck. Sie werden am Samstag viel lachen und ein echtes Stimmungshoch erleben. Es gibt nur eine Sache, auf die Sie ein bisschen mehr achten sollten: Halten Sie Ihr Geld rund um den Vollmond zusammen. Sie werden sonst dazu verleitet, mehr auszugeben, als Ihnen lieb ist.

Der Sonntag könnte dann eigentlich gar nicht besser für Sie laufen. Körperlich geht es Ihnen spitze und auch mental sind Sie ausgeglichen. Diese allgemeine Lebensfreude haben Sie dem Mond zu verdanken, der jetzt wieder abnehmend ist und Position im Zeichen Löwe bezogen hat.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie Ihre Energie und verausgaben Sie sich mal wieder so richtig. Mit der Erschöpfung kommt tiefe Zufriedenheit und Ruhe.

