Diese 3 Sternzeichen können den rückläufigen Merkur ab dem 13.12.2023 am besten nutzen!

Es dürfte nicht sonderlich überraschen, dennoch sei es an dieser Stelle noch einmal betont: Dass Merkur am 13.12.2023 zum dritten Mal in diesem Jahr rückläufig wird, kann an sich schon für einige Turbulenzen sorgen. Gepaart aber mit dem Neumond im Schützen, der sich am selben Tag ereignet, an dem Merkurs rückläufige Phase beginnt, werden einige Sternzeichen geradezu in die Knie gezwungen. Der Großteil übersteht den Tag am besten mit ruhigen Aktivitäten und möglichst wenig zusätzlichem Stress.

Drei Sternzeichen jedoch können den rückläufigen Merkur, der noch bis zum 23. Dezember 2023 im Zeichen Steinbock steht, auf positive Art und Weise für sich nutzen.