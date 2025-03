Diese 4 Sternzeichen haben 2025 ein besonders glückliches Liebesjahr!

Lieber Löwe, im Jahr 2025 wird Ihre Leidenschaft entfesselt. Sowohl Singles als auch Löwen in Beziehungen können sich auf die ganz großen Gefühle einstellen. Besonders in den Frühlingsmonaten können Sie Ihrer Zuneigung Ausdruck verleihen. Sie wagen den Schritt und können jemandem endlich sagen, wieviel er*sie Ihnen bedeutet. So lässt sich das Feuer einer bestehenden Partnerschaft wieder entfachen oder eine neue Liebe entsteht. Auf alle Fälle sprühen heftig die Funken!

Wenn im August Ihre Beziehung auf die Probe gestellt wird, sollten Sie nicht so schnell aufgeben. Das liegt auch gar nicht in Ihrer Natur, weswegen Sie die Hindernisse schnell aus dem Weg räumen wollen. Erinnern Sie sich an die Gemeinsamkeiten mit Ihrem Schatz und arbeiten Sie zusammen an einer Lösung. Dann liegen Sie sich zu Herbstbeginn wieder in den Armen. Das Erlebte schweißt Sie sogar noch enger zusammen, sodass Sie das Ende des Jahres in vertrauter Zweisamkeit genießen können.