Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Mond am Wochenende ab dem 11. Januar 2025 neue Lebenskraft!

Am Samstag läuft für Sie alles wie am Schnürchen, lieber Schütze! Alles, was Ihnen Kummer bereitet hat, ist wie aufgelöst. Ob Streit mit einer Person, die Ihnen am Herzen liegt oder Stress im Job: Das können Sie hinter sich lassen und die Dinge tun, die Ihnen Spaß machen. Mit einem kleinen Heimwerkprojekt oder einem leckeren selbst gekochten Essen können Sie Ihr Wohlbefinden steigern.

Dank des Krebs-Mondes reißt Ihre Glückssträhne auch am Sonntag nicht ab. Sie sind voller Lebenslust und möchten etwas erleben - am liebsten mit denen, die Ihnen am nächsten stehen. Hauptsache raus! Etwas Sport kann heute wahre Wunder bewirken, danach darf aber wieder relaxed werden. Sie genießen den Abend und fühlen sich bereit für die neue Woche!

Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Sie größeres geplant haben, sollten Sie Ihre Ideen aufschreiben, um den Überblick zu behalten.